Un concerto elettronico e uno di musica classica: "gran finale" per il Mediterraneo Radio Festival a Nocera Terinese

Si chiude "in grande" con due concerti (uno di musica elettronica e uno di musica classica) la V edizione del Mediterraneo Radio Festival, una rassegna di musica classica, jazz e musica popolare nel cuore della Calabria iniziato lo scorso 11 aprile. Oggi, 17 maggio e domani 18 maggio gli ultimi due appuntamenti musicali nell’antico convento dei Padri Cappuccini nel borgo di Nocera Terinese (CZ), uno dei borghi più suggestivi della regione.

Il Mediterraneo Radio Festival

Il festival con la direzione artistica del Maestro Filippo Arlia è promosso e sostenuto dal Conservatorio Tchaikovsky, e prodotto da Raffaele Cacciola, in media partnership con Radio Rai 3, che prossimamente trasmetterà tutti i concerti. La V edizione propone un ricco programma e un felice incontro tra i grandi della musica classica internazionale e i giovani talenti del Conservatorio calabrese. La location, il Convento dei frati cappuccini risale all’ultimo ventennio del 1500, fu punto di passaggio, di sosta, di riparo e ristoro per chi ne aveva bisogno. Ma fu innanzitutto un luogo di meditazione e di studio. Una struttura affascinante, densa di una storia antica, capace di aggiungere nuovi passi ad un percorso lungo 5 secoli.

Il programma delle ultime due serate

Come tutte le testimonianze architettoniche del passato, soprattutto quelle che hanno resistito ai sussulti della storia e della terra e che ospitavano comunità monastiche soppresse, la sfida principale riguarda il possibile riutilizzo con funzioni nuove.

17 MAGGIO 2024 ORE 20:00 SILVIA MEZZANOTTE Feat EL CONJUNTO ELECTRONICO

Musiche di Astor Piazzolla, versi di Horacio Ferrér SILVIA MEZZANOTTE

– voce CESARE CHIACCHIARETTA

- Bandoneon FILIPPO ARLIA

– Pianoforte e Organo Hammond ANDREA TIMPANARO

– Violino ANTONIO DE LUISE – Basso Elettronico GLAUCO DI SABATINO

– Batteria FILIPPO GARRUBA

– Pad e Tastiere Elettroniche

18 MAGGIO 2024 ORE 19:00 JOHANN SEBASTIAN BACH

Concerto in La minore per Violino e Orchestra BWV 1041

Concerto in Mi maggiore per Violino e Orchestra BWV 1042

Concerto in Re minore per due Violini e Orchestra BWV 1043

Concerto in Do minore per Oboe, Violino e Orchestra BWV 1060

ETTORE PELLEGRINO, ANDREA TIMPANARO – Violini BEATRICE SPINELLI – Oboe ORCHESTRA FILARMONICA DELLA CALABRIA