Papa Francesco va nella parrocchia dei Colli Aniene a parlare di Giubileo coi ragazzi e li provoca: «Qualcuno di voi non crede a Dio?»

«C'è qualcuno in voi che non crede in Dio?» la domanda è naturalmente provocatoria e i ragazzi si mettono a ridere. Papa Francesco questo pomeriggio ha aggiunto una nuova tappa nel suo tour diocesano per conoscere meglio le periferie di Roma. Stavolta ha scelto una parrocchia nella zona dei Colli Aniene dove ha organizzato un incontro a porte chiuse con il parroco e una ottantina di ragazzi e scambiare con loro impressioni e riflessioni sul Giubileo imminente, approfondendo il tema della preghiera da lui indicata per l'anno in corso come cammino preparatorio. Ad accompagnarlo nella chiesa dedicata a Bernadette Soubirou è stato l'arcivescovo Rino Fisichella, il prelato al quale ha affidato tutta l'organizzazione dell'Anno Santo.

Nel teatro parrocchiale si sono alternate domande e risposte.

Il Papa come un vecchio nonno ha voluto sondare i ragazzi sul tema della fede, i quali per nulla a disagio gli hanno risposto pronti. L'incontro è avvenuto a porte chiuse come del resto prevede la formula di questi momenti dedicati alla conoscenza del territorio. La stessa cosa la ha fatta in precedenza con i parroci di Torre Maura, di Acilia e di altre aree periferiche. Papa Bergoglio si è raccomandato coi giovani di essere sempre curiosi e intraprendenti, di non essere apatici: «Se vedo un giovane che non si muove, che sta seduto è brutto. Se vedo, invece, un ragazzo che si muove, che ha inquietudini... beh allora chapeau» ha detto, secondo quanto ha riferito Salvatore Cernuzio di Vatican News.

Al momento dell'arrivo è stato accolto con un canto ritmato dai battimani. L'esibizione del coro parrocchiale ha raccolto il plauso dell'ospite.« Bravi, come cantate bene». Aveva preparato per l'occasione un discorso ma alla fine lo ha accantonato e consegnato al parroco spiegando che lo trovava un po' noioso. «Vorrei invece che foste voi a parlare e fare domande: avanti, forza, i più coraggiosi». Il ghiaccio è stato subito rotto, l'atmosfera del resto era rilassata e informale.

Fuori dalla chiesa il passaparola in breve tempo ha fatto accorrere centinaia di persone che si sono messe infila ordinatamente dietro delle transenne volanti. Anziani, mamme con bambini, gli scout. Francesco ha salutato tutti, baciato neonati e regalato rosari.

