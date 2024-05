Todi Festival apre le selezioni per Masterclass e Laboratorio: Matteo Tarasco, Alessio Pizzech e Viviana Raciti i docenti

Dopo la presentazione del Manifesto che quest’anno vede la prestigiosa firma di Marc di Suvero, Todi Festival apre le iscrizioni per le attività dedicate alla formazione di artisti e pubblico in programma a Todi, nel corso della 38esima edizione del Festival che si svolgerà dal 24 Agosto al 1° Settembre.

Questi gli appuntamenti: la Masterclass Mr.

Paradise: Tennessee Williams dreams condotta da Alessio Pizzech e Matteo Tarasco, dal 26 al 31 Agosto, e Il Laboratorio di Scrittura critica guidato da Viviana Raciti che si svolgerà per l’intera durata del Festival. Entrambi si terranno presso lo storico e centralissimo Palazzo del Vignola.

In un intenso monologo, il poeta Antony Paradise afferma che “Oggi il mondo è interessato alla polvere da sparo. La poesia non può competere con il suono delle granate che scoppiano”. Tono e messaggio che ricordano le parole di Tom Wingfield: “Tutto il mondo stava aspettando i bombardamenti!” e “oggi il mondo è illuminato dai fulmini!” “

“Nei turbolenti anni in cui viviamo - afferma Alessio Pizzech - le parole di Williams ci inducono a riflettere sul ruolo dell’artista nel mondo; un mondo sempre più violento in cui soltanto la poesia, il teatro, la bellezza sono luce di speranza, che tutti noi dobbiamo con forza e coraggio tenere in vita”.

“Per questo motivo - aggiunge Matteo Tarasco - abbiamo immaginato un’esperienza nuova, alternativa, che vuole essere un approdo, ma anche un molo dal quale intraprendere una traversata; una masterclass condotta da due registi che lavoreranno in contemporanea con il medesimo gruppo di attori e sul medesimo testo”.

Per informazioni e iscrizioni relative alla Masterclass è possibile scrivere, entro Domenica 7 Luglio, a todioff2024@teatrodisacco.it o contattare il 320 6236109.

Nell’ambito della collaborazione tra Todi Festival e la rivista online Teatro e Critica, dal 24 Agosto al 1° Settembre, Todi tornerà a essere la sede dell’atteso Laboratorio di scrittura critica e giornalismo teatrale, condotto da Viviana Raciti e anche quest'anno gratuito. La chiamata è rivolta ad amanti del teatro senza limiti di età, a spettatori e spettatrici, studenti e studentesse in arti performative e giovani firme della stampa.

Per tutta la durata del Festival, il gruppo ne seguirà gli spettacoli e le attività in un racconto quotidiano, lavorando come una vera e propria redazione giornalistica che ogni giorno pubblicherà un quotidiano cartaceo di informazione e critica dal titolo Infinito Futuro, distribuito nei luoghi del Festival e disponibile anche online.

"Ancora una volta - afferma Viviana Raciti - la dimensione laboratorio diventa critica sul campo, possibilità orizzontale dove sperimentare il proprio sguardo rivolto ai linguaggi del teatro e delle arti, incrociare le prospettive personali con quelle degli altri, degli artisti, dei creatori, degli spettatori e di tutti gli abitanti del Festival. Attraverso i vari linguaggi del giornalismo culturale e della critica delle arti performative, i partecipanti vivranno un'esperienza immersiva, all'interno della quale il teatro diventerà oggetto visto, raccontato, ripensato e pubblicato".

Per inviare la propria candidatura (entro Venerdì 16 Agosto) o richiedere ulteriori informazioni relative al Laboratorio di scrittura critica e giornalismo teatrale, è possibile scrivere a teatroecriticalab@gmail.com.