Roma, si aprono voragini sulla Salaria: 50 auto con le ruote squarciate

Sono circa 50 al momento le auto rimaste in panne per le buche che si sono aperte su via Salaria a Roma. Lo si apprende dalla polizia locale. C'è una lunga fila di macchine all'altezza della motorizzazione in direzione fuori Roma, molte di queste con le gomme squarciate. Secondo quanto si è appreso, oggi alcune buche sulla Salaria erano state riparate. Sul posto la polizia locale.





Lunedì 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:47



