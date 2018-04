Roma, torna il maltempo con raffiche di vento: albero crolla sulla via del Mare e ferisce una donna

Un albero è a caduto sulla via del Mare, in direzione Roma, un centinaio di metri dopo il tunnel all'altezza di Acilia, ed ha colpito un'auto. A bordo della Bmw c'era una donna che è rimasta leggermente ferita, è stata portata all'ospedale Grassi di Ostia in codice verde.

A causa del maltempo e del forte vento, tanti al beri e rami sono caduti a Roma e provincia, creando anche disagi per il traffico. I n via Leone XIII, altezza piazzetta del Bel Respiro, il traffico è bloccato per un tronco finito sulla carreggiata. Anche a via Antonio Pacinotti, all'altezza del lungotevere Vittorio Gassman, un albero è caduto danneggiando alcuni veicoli in sosta.

Circolazione rallentata a via Marcello Piacentini per alberi sulla strada, così come a via di Boccea, altezza via dell'Arrone, e a viale Pietro De Coubertin. Più di 40 gli interventi dei vigili del fuoco per rami e alberi pericolanti, tegole e cornicioni caduti.

I vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia locale, stanno intervendo in vari paesi dei Castelli Romani e in provincia di Roma per alberi caduti, pali divelti dalla potenza del vento e per alcuni cornicioni pericolanti.

A Genzano, un grosso ramo di albero è caduto su una macchina danneggiandola, alberi e pali sono caduti in terra in via del Lavoro. Ad Ariccia nella zona di via Montegentile e Miralago ci sono numerosi rami caduti in strada e ad Anzio la polizia locale ha chiuso via Rinascimento per caduta alberi, i pompieri stanno lavorando sul posto già da alcune ore.