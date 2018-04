Buche a Roma, via al monitoraggio delle strade

Il comando della polizia locale ha avviato un monitoraggio della situazionedopo i disagi di ieri sera sudove decine di auto sono rimaste danneggiate da una serie di voragini che si sono aperte sull'asfalto. Secondo quanto si è appreso, sono state allertate le pattuglie dei vigili di tutti i gruppi e sono già in corso i controlli, in particolare lungo le strade in cui ieri era stata segnalata la presenza di buche. Sarebbero circa 100 le segnalazioni di auto danneggiate ieri in via Salaria, di queste una quindicina quelle che si sono fermate per l'accertamento danni da parte dei vigili sul posto.LEGGI ANCHE: Roma, si aprono voragini sulla Salaria: 100 auto con le ruote squarciate