Roma, perseguita e sequestra la compagna che vuole lasciarlo: arrestato siriano

Arrestato stalker siriano dagli agenti del gruppo Spe della Polizia locale di Roma capitale, che hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale, disposta dalla Procura della Repubblica di Roma. L'uomo è accusato di aver perseguitato la propria ex compagna, arrivando a sequestrarla per impedirle di lasciarlo. Per la donna, una 40enne italiana residente in zona Tuscolana, è finito un incubo dopo esser riuscita a fuggire dall'aguzzino per denunciare tutto alla polizia locale.

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:33



