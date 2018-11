Finestrini rotti e dentro bottigliette con liquido infiammabile. Due mezzi dell'Ama sono stati danneggiati la scorsa notte in via Silvestri, in zona Monteverde a Roma. A dare l'allarme, questa mattina, alcuni operatori dell'azienda. Sul posto la polizia che si occupa della vicenda. Secondo quanto si è appreso, sono stati rotti i finestrini dei due mezzi e all'interno sono state trovate bottiglie di plastica con dentro presumibilmente liquido infiammabile. Sul posto gli artificieri. Il materiale è stato sequestrato per accertamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA