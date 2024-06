Seydour Sarr al festival della Serie A: «Tifo Roma, grande emozione vedere Dybala. Per Chiellini ho pianto»

Il calcio è sempre nel cuore di Seydou Sarr, attore del film "Io capitano" di Matteo Garrone. Il 22enne sogna ancora di sfondare nel mondo del pallone: «Il calcio è dentro di me, faceva parte dei miei sogni in Senegal. Poi ho fatto il film "Io capitano", non avevo mai fatto cinema. È un film molto importante», ha raccontato durante l’evento "Il sogno (che ci Lega) non ha colore" al Festival della serie A, che si sta tenendo in questi giorni a Parma. «Quando ho visto Chiellini a Los Angeles mi sono emozionato e ho pianto più della cena con Sean Penn. Chiellini mi ha detto che se voglio fare il difensore devo essere più cattivo. Mi sto anche allenando per essere più veloce, ha aggiunto. Ma il suo cuore è per la Roma: «Sì, io tifo per i giallorossi. E tifo anche il Barcellona. Quello con Dybala è l’incontro che mi ha emozionato di più. Quando ero in Senegal lo vedevo giocare già con la Roma. Lo guardavo e mi piaceva. Lo sentivo più vicino a me. Siamo amici su Instagram e ci sentiamo. Quando ci siamo visti, gli ho chiesto anche se resterà alla Roma. Non mi ha risposto, ma mi ha sorriso. Il capitano dei capitani è Totti. Con lui ho giocato a padel. Il mio giocatore preferito? Me stesso. Del Senegal mi piace Koulibaly, poi come detto anche Chiellini. Se avrò la possibilità di fare il calciatore, lo farò. Se avrò la possibilità di fare cinema, lo farò. Questo è un dono. Mia madre faceva teatro e lei mi ha consigliato di provarci. Chi era il mio idolo quando ero piccolo? Mio papà, lui giocava in Senegal. Ora non c’è più». Infine, sul razzismo, Seydour ha concluso: «È un problema di educazione. Speriamo che il documentario possa aiutare a cambiare le cose».

