Fermare la tensostruttura per i senza tetto in vista del Giubileo a Termini. Lo ha chiesto ieri, dalla vicina piazza Vittorio, il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone. «Siamo qui per lanciare un appello al presidente Francesco Rocca e al sindaco Roberto Gualtieri», ha detto Mollicone intervenendo dal palco della campagna per Stefano Tozzi, candidato meloniano alle prossime elezioni europee.

LA DICHIARAZIONE

«Abbiamo saputo dalla commissione Giubileo che il Comune intende mettere una tensostruttura davanti alla stazione Termini per accogliere i senza fissa dimora che sono nelle strade intorno. Ebbene – ha dichiarato Mollicone – noi pensiamo che sia sbagliato. Noi vogliamo affrontare con solidarietà questo problema che va risolto, ma non così». Da qui l’appello a Rocca e Gualteri «affinché questa iniziativa venga rivista» e al suo posto venga trovata una «soluzione diversa». Questo perché «siamo d’accordo sul togliere i senza fissa dimora dalle strade, così da garantire il decoro e la sicurezza per i residenti, per chi ci lavora e per i milioni di turisti che ogni anno transitano in queste zone, ma tensostrutture precarie, in un quadrante già ampiamente affollato e rischioso, non possono essere una soluzione».

LA REPLICA

«Raccolgo l'invito», ha risposto Rocca. «Non c'è dubbio che la zona di Piazza dei Cinquecento rappresenti, per i milioni di pellegrini che si recheranno a Roma, uno dei biglietti da visita più prestigiosi. Occorre garantire ai senza fissa dimora un'accoglienza dignitosa e rispondente alle esigenze minime di decoro che una tensostruttura difficilmente potrebbe assicurare». Rocca ha poi aggiunto che, «tenuto conto che la competenza specifica è in capo a Roma Capitale», «sui temi che riguardano il bene comune, troveremo una soluzione condivisa».

