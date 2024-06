Fregene, Ostia, Santa Marinella: i prezzi (aumentati) di lettini, ombrellone e cabina. Quanto costa il mare di Roma

Da Ostia a Santa Severa, passando per Fregene il mare è davvero “salato”. E non è un riferimento alla composizione delle acque seppur limpide del litorale romano. Il “caro ombrellone” si fa sentire: effetti dell’aumento dei costi di gestione, della crisi economica, ma anche dell’erosione che “sacrifica” spazi in spiaggia. Un posto al sole può arrivare a costare anche 7mila euro - per l’intera stagione, s’intende - a Ostia. I costi riguardano cabina con doccia calda inclusa, due lettini e un ombrellone dal 1 maggio al 30 settembre. Il resto è tutto extra. «Purtroppo come molti gestori - spiega il titolare di uno stabilimento del Lido - siamo costretti a rientrare delle porzioni di spiaggia mangiate dalle mareggiate togliendo posto ai giornalieri e privilegiando i clienti fissi». Aumenti anche sulle spiagge libere di Castel Porziano: il costo di un lettino è passato - nel giro di una sola stagione - da 5 a 7 euro al giorno.

LITORALE NORD

A Fregene, i ritocchi negli stabilimenti riguardano soprattutto i ristoranti: «Il rincaro – spiega un gestore – dei costi delle materie prime ha fatto salire di qualche euro i piatti dei menu». È raro trovare un primo piatto a base di pesce sotto i 18 euro se il tavolino è sulla riva del mare. Così in spiaggia nei giorni feriali lettini e ombrelloni hanno un costo che arriva fino ai 9 euro al giorno, con ulteriori aumenti il sabato e la domenica. A Santa Severa Il “caro ombrellone” non frena, per ora, le prenotazioni. Trascorrere una giornata in riva al mare in alcune strutture balneari di Santa Marinella, può costare non meno di 50 euro al giorno. Il budget da stanziare è di circa mille euro per un abbonamento mensile. Tariffe, non esattamente per tutte le tasche sulle quali però incidono diversi fattori. Un ombrellone e due lettini, possono avere costi molto diversi a seconda se si preferisca il comfort e i servizi di uno stabilimento privato, o se ci si accontenta di frequentare una spiaggia libera attrezzata spendendo in media dai 15 ai 20 euro al giorno. Ma a fare la differenza sono anche i tratti di costa in cui si sceglie di trascorrere le vacanze. Potrebbe sembrare anacronistico, ma tra i meno cari rientrano i vasti arenili di Santa Severa. Un abbonamento mensile, può avere un costo che si aggira tra le 600 e i 1800 euro (sfiorando i 6mila per l’intera stagione). Qui, un lettino prendisole che può costare da un minimo di 8 euro a un massimo di 12 euro al giorno in una spiaggia libera di Santa Severa, mentre in alcuni stabilimenti, per godere di un posto all’ombra e un paio di sdraio si possono arrivare a spendere sino a 75 euro nei giorni festivi.

