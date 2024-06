Sabato 8 Giugno 2024, 22:12

Cosa non si fa per attirare l’attenzione del “popolo del web” e strappare qualche like e follower in più? Così Asia Gianese, influencer da 1,8 milioni di fan su Instagram, ha deciso di travestirsi da Anita Ekberg e di tuffarsi nelle acque della Fontana di Trevi. Facendosi ovviamente filmare. Soltanto che ad attenderla fuori dal monumento realizzato da Nicola Salvi e Giuseppe Pannini, non c’era Marcello Mastroianni, ma una pattuglia della polizia Locale di Roma Capitale. «Quanto ho pagato per fare un tuffo della la Fontana di Trevi? - chiede provocatoriamente sul video la Gianese - 3.000 euro, l’arresto da tre a sei mesi o il ritiro della laurea universitaria?». La 26enne è stata multata di 450 euro ma più salati sono stati i commenti alla bravata commessa nella notte tra giovedì e venerdì: «Non so se trovare più assurdo il bagno nella fontana - scrive emanuelemacaluso -, o il fatto che tu abbia una laurea».