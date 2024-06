Ostia, partenza a metà: spiagge affollate ma mancano i servizi

Due stabilimenti chiusi, bandi ancora in itinere e chioschi a mezzo servizio, tra baywatch che mancano e bagni pubblici ancora off limits. È la fotografia in chiaroscuro dell’estate di Ostia che decolla a singhiozzo. Se per Castel Porziano oggi è il giorno del debutto con i “Cancelli” che torneranno ad alzare le serrande, a Capocotta restano al palo i servizi di assistenza bagnati e di ristorazione. In corso di definizione gli accordi che permetteranno ai gestori che si sono aggiudicati il bando di poter aprire e fare la stagione. A fare da cornice, la chiusura imposte da Campidoglio a cinque stabilimenti di Ostia e che - dopo anche che si è pronunciato il Consiglio di Stato - ha portato i gestori di due impianti (Kursaal e Sporting Beach) a chiudere i cancelli per evitare procedimenti penali. «Abbiamo preferito fermare ogni tipo di attività dalla ristorazione alla balneazione - ha fatto sapere Massimo Muzzarelli, titolare dello Sporting Beach e presidente di Federbalneari - in attesa della convocazione dell’udienza di merito al Tar Lazio per i ricorsi ancora in essere». Così anche per lo storico stabilimento “Kursaal” che ha sospeso anche la discoteca notturna. Per entrambi gli impianti, la concessione è stata revocata per i canoni non pagati.

VIA LITORANEA

A Castel Porziano è arrivato il gran giorno del “debutto”. Dopo il rodaggio dello scorso week end, i chioschi apriranno oggi i battenti. Sulle spiagge libere della via Litoranea torna protagonista la ristorazione, mentre restano al palo i servizi di prima necessità come quello dei bagni pubblici che restano inutilizzabili. Situazione più grave a Capocotta, dove a mancare sono anche gli assistenti bagnanti. Sos baywatch, dunque, sui due chilometri di costa e sabbia bianca. Qui, ancora niente chioschi - eccezion fatta per l’oasi naturista - con il Campidoglio al lavoro in una corsa contro il tempo per espletare le pratiche burocratiche post-bando in modo da dare ai nuovi (vecchi in due casi su tre) gestori la possibilità di aprire. Chiuso anche il bando “breve”, della durata di 4 mesi, per l'affidamento del Settimo Cielo e del Mecs Village. I nuovi assegnatari di Capocotta dovranno tutti provvedere al servizio bagnini e la pulizia della spiaggia, bagni e presidi medici all'interno dei chioschi e in un chiosco anche un percorso di salvamento con cani addestrati. «Abbiamo fatto due bandi “light” con una procedura breve, della durata di 4 mesi - ha detto l’assessora all’ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi - che permette la fruizione pubblica delle dune, con servizi adeguati. Sei le domande presentate da altrettanti soggetti che ambiscono a gestire questi due spazi per la stagione 2024. La commissione di valutazione si riunirà la prossima settimana ed entro la fine della stessa saranno formalmente individuati i vincitori». «Sono molto felice che questo weekend aprano i chioschi di Castelporziano. È una buona notizia per tutte le romane e i romani, che amano questo luogo meraviglioso - ha fatto sapere Tobia Zevi, assessore al Demanio di Roma Capitale - bbiamo chiesto ai gestori dei chioschi un contributo alle spese maggiore rispetto al passato. Roma Capitale spende meno per la pulizia e l'allestimento delle spiagge, oltre che per il salvamento, ma i servizi per i cittadini non peggiorano, anzi aumentano. Si tratta di un buon esempio di collaborazione tra pubblico e privato per cui ringrazio il Dipartimento Patrimonio e gli imprenditori coinvolti». «Considerate le soluzioni adottate dal Comune di Roma per riaprire le spiagge di Capocotta e Castelporziano - denuncia l’associazione Labur - è da considerarsi annullato il Piano di Utilizzazione degli Arenili, sbandierato a fine 2023 dal Campidoglio. Infatti, per l'insistenza dei chioschi, scompare di fatto dal Piano il 'Settore Naturalistico' che si componeva di quegli arenili. Ciò provocherà lo slittamento dei bandi pubblici creando un nuovo e gran bel pasticcio». Il piano di utilizzo degli arenili avrà una prima discussione in settimana presso la Regione Lazio. Intanto, il caso “spiagge” di Ostia è monitorato costantemente dalla Procura. I magistrati di piazzale Clodio vogliono vederci chiaro sul rispetto delle regole urbanistiche. Nei giorni scorsi, è stata presentata una denuncia contro ignoti per presunti reati urbanistici negli stabilimenti balneari. Partite, dunque, le ispezioni della polizia locale di Roma Capitale, alle quali partecipano la guardia di finanza, i carabinieri e la Asl, con particolare interesse alla verifica del personale occupato e alle condizioni igieniche.

