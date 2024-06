Nettuno, coppia di conviventi trovati morti in casa: ipotesi omicidio suicidio

Una coppia di conviventi è stata trovata morta in casa a Nettuno e da una primissima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, l'ipotesi è che si tratti di un omicidio-suicidio a colpi di pistola. A quanto si apprende, non risultano al momento segnalati episodi precedenti da codice rosso. A scoprire i cadaveri sarebbe stato il figlio dell'uomo che ha poi dato l'allarme. Sul posto i carabinieri della stazione di Nettuno e della compagnia di Anzio che indagano. Sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati per i rilievi tecnico scientifici.

Foto servizio di Ippoliti