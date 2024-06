Europei atletica, Simonelli show nei 110m ostacoli: oro in 13.05

Lorenzo Simonelli è l'ottavo re di Roma: l'ostacolista azzurro si laurea campione europeo trionfando nella sua città, nella notte perfetta in cui riesce a fermare il cronometro su un fenomenale 13.05 nei 110 hs.

Nessuno come lui: prestazione sovrumana

"Lollo", il ragazzo che quando corre e salta pare passeggiare sulle nuvole, la aspettava da tempo una serata come questa. Dopo aver ottenuto l'accesso alla finale trionfando col miglior tempo in semifinale, l'atleta capitolino in forza all'Esercito si presenta ai blocchi dell'ultimo atto con un volto concentratissimo, quasi marziale. Al segnale del via, Simonelli parte, stacca il gruppo a metà tracciato e non lo prende più nessuno: finisce in 13.05 (miglior prestazione europea dell'anno in corso), ben 11 centesimi sullo spagnolo Enrique Llopis, argento. Il bronzo va allo svizzero Jason Joseph (13.43). La corsa di Lorenzo (che migliora in una sola sera il suo personal best di 16 centesimi) con addosso il tricolore, mentre ruggisce, è l'immagine simbolo di una prestazione che resterà nella storia dell'atletica azzurra. «Questa vittoria è per tutti voi», la dedica al pubblico. E ora l'Italia aspetta che il ragazzo replichi le sue magie anche alle Olimpiadi di Parigi.