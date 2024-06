Roma, non solo le elezioni Europee: l'8 e 9 giugno al voto per 30 sindaci

Alleanze, ribaltoni e possibili colpi di scena all'eventuale ballottaggio. L'8 e 9 giugno gli elettori di alcuni comuni alle porte di Roma troveranno parecchie schede elettorali: oltre che per il Parlamento Europeo, infatti, questo fine settimana si vota anche per eleggere i sindaci di 30 comuni in provincia di Roma, compresi Tivoli, Palestrina e Monterotondo.

Partiamo da quest’ultima, storica roccaforte della sinistra, tanto da aver sempre eletto sindaci più o meno “rossi” dal dopoguerra ad oggi. A Monterotondo, poco più di 40 mila abitanti a est della Capitale, come cinque anni fa si presentano tra gli altri Riccardo Varone per il centrosinistra e Simone Di Ventura per il centrodestra. Allora vinse il primo per 246 preferenze. Ma anche l’astensionismo, dato che quasi un elettore su tre non andò a votare. Oggi i due contendenti si ritrovano in una nuova competizione elettorale, sempre indossando le stesse casacche.

IL SOSTEGNO

La coalizione che supporta l’attuale sindaco Varone mette insieme vari partiti come Pd, l’ex Terzo Polo (Azione, Iv e +Europa), Avs e due liste civiche. Varone, 39 anni, studi in scienze politiche, nel 2009 ha ricevuto la sua prima delega istituzionale a Monterotondo, come assessore. Per il centrodestra invece corre come detto l’avvocato Simone Di Ventura, 33 anni. Lo sostengono Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e altre civiche. Chiudono la contesa altri due candidati: Paolo Maria Zavagni e Angelo Capobianco. Quest’ultimo, architetto, è stato tra le altre cose nello staff dell’ex sindaca della Capitale Virginia Raggi. Mentre Zavagni, con i suoi 22 anni da compiere, è invece il candidato a sindaco più giovane sulla scheda elettorale ed è sostenuto dal Partito comunista italiano e da un’altra lista.

L’ALTRO COMUNE

Cinque candidati a sindaco per 22 mila abitanti e poco più di 17 mila elettori. Palestrina cerca di chiudere i conti con il suo periodo commissariale, iniziato con le dimissioni di nove consiglieri comunali e la fine dell’amministrazione guidata dall’ex sindaco di centrodestra Mario Moretti, avvenuta nel 2023.

Sia il centrodestra sia il centrosinistra si presentano a questo appuntamento divisi.

Eleonora Nuvoli, di professione commercialista e revisore dei conti, è sostenuta infatti da Fratelli d’Italia, Unione di Centro e infine Lega. Mentre gli altri due partiti del centrodestra di governo, ossia Forza Italia e Noi Moderati (oltre a due civiche), appoggiano il candidato sindaco Giuseppe Cilia, imprenditore attivo nel settore della mobilità e a sua volta ex assessore. Capace, come detto, di far confluire sul suo profilo l’area più centrista del centrodestra. Il Pd (insieme a varie liste civiche) sostiene invece Igino Macchi, che in passato ha rivestito ruoli in giunta e in consiglio comunale. Cristiana Polucci, medico, scende in campo con il sostegno di un altro partito di centrosinistra come Avs e di una civica. Si propone invece con una lista che porta il suo nome, infine, il consigliere comunale uscente Ludovico Rosicarelli.

L’ULTIMO VOTO

A Tivoli, da ultimo, si elegge il successore dell'uscente Giuseppe Proietti (esponente a sua volta di una giunta civica), che non può più ripresentarsi essendo arrivato a due mandati consecutivi. Il centrodestra unito (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati con l'aggiunta della Dc) appoggia Marco Innocenzi, imprenditore e volto noto della destra tiburtina. Nome sul quale ha scommesso a sua volta buona parte dell’organico che oggi appoggia la giunta del sindaco uscente Proietti. Dopo il passo indietro per motivi personali di Teodoro Russo, il centrosinistra non ha trovato un’alternativa. Il Pd ha scelto di puntare sull'avvocata Giovanna Marconi: un nome civico ma a sua volta figlia di due ex assessori comunali. In corsa poi c’è anche l’assessora uscente al Bilancio della giunta Proietti, Maria Rosaria Cecchetti: che pur arrivando da una storia di centrodestra ha scelto di andare con l’ex Terzo Polo, ossia Azione e Uniti per Tivoli, espressione locale di Italia viva. In ballo anche la consigliera di opposizione e insegnante Francesca Chimenti (sostenuta tra gli altri da M5S Avs). Chiude l’ultimo nome in corsa, quello dell’operaio Massimiliano Rossini, che corre a Tivoli con i partiti della “sinistra-sinistra”.