Domenica 9 Giugno 2024, 00:01

Un video dedicato ai nonni, un altro con Cala Mariolu, in Sardegna, considerata la spiaggia più bella d’Europa, poi i post sulle ricette, i lavori in muratura e i consigli su come trattare una donna. Un profilo Facebook, quello di Simone Borgese, 39 anni, alla terza accusa di violenza sessuale nel giro di 10 anni, come quello di chiunque altro. Ma c’è un dato inquietante. Tra un post e l’altro c’è stata, lo scorso 8 maggio, proprio la violenza ai danni di una studentessa 26enne fatta salire con l’inganno sulla sua Multipla in via della Magliana Vecchia, per poi portarla in una stradina isolata e approfittarne. Ed è accaduto proprio nello stesso giorno in cui nove anni fa, nel 2015, aggredì e violentò una tassista di 43 anni. Uno stupratore seriale che negli anni potrebbe aver collezionato un alto numero di vittime. «Abbiamo sempre saputo quello che faceva, già prima del 2015», aveva detto un vicino di casa poco dopo la notizia dell’arresto.

Simone Borgese, il profilo

Borgese lo scorso 8 maggio si sveglia e poco dopo le cinque di mattina pubblica un video della pagina «Il mondo dei piccoli» in cui, con una musica malinconica di sottofondo, un bambino seduto su una scrivania attacca degli adesivi addosso al nonno sorridente. «Chi ha i nonni è ricco e non lo sa», è la frase sovrimpressa. Poco dopo un altro video, quello di una delle spiagge più belle d’Europa che si trova in Sardegna. Passano una manciata di ore e Borgese violenta la 26enne. Ma la sua vita non cambia. «Lo abbiamo visto passeggiare tranquillo, come sempre, mano nella mano con la fidanzata», avevano detto alcuni residenti di Piana del Sole dove l’indagato è agli arresti domiciliari a casa della compagna dallo scorso mercoledì.

La parvenza di una vita normale ricomincia anche il giorno dopo sui social. Ed ecco che la mattina del 9 maggio compaiono altri post: la foto di una ricetta di pasta, il video di un lavoro in muratura - da quando è stato scarcerato nel 2021 anche il 39enne fa il manovale -, poi ancora altre ricette. Solo una foto lo ritrae di persona e risale alla fine del 2023, nelle altre ci sono i nonni, il padre, un tramonto e poi gli avatar. Uno come immagine del profilo e l’altro, che ritrae lui e la fidanzata, come immagine di copertina. Una specie di tutela della privacy probabilmente data dalla marea di insulti ricevuti dopo il primo arresto che lo aveva costretto a chiudere la pagina, riaperta poi una volta tornato libero.

Ciliegina sulla torta, se così si può dire, un post del 13 maggio, cinque giorni dopo lo stupro, che ritrae una coppia sulla spiaggia mentre si bacia, l’uomo con un grande mazzo di rose in mano e la scritta: «Vince l’uomo che ti mette al primo posto sempre... L’uomo capace di farti sentire amata e mai sbagliata».

Così la sua vita è continuata fuori casa e sui social, con le passioni di sempre. Il calcio, il lavoro, la cucina e i consigli su come trattare le donne. Mentre la sua ultima vittima e gli inquirenti cercavano ogni indizio che potesse portarli a lui. Borgese è stato rintracciato grazie alle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso il tragitto della Multipla grigia - di proprietà del marito della madre ma utilizzata da lui - e al riconoscimento fotografico della 26enne. «Ogni volta che chiudo gli occhi da quel giorno mi vedo la sua faccia davanti al viso», aveva raccontato la ragazza.

La misura

L’arresto lo scorso mercoledì, da parte degli agenti del distretto di polizia di San Giovanni, quindi la decisione del gip Maddalena Cipriani di disporre gli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico, facendo infuriare i residenti di Piana del Sole: «È una vergogna che un mostro così non sia in carcere».

Il gip nell’ordinanza di custodia cautelare ha riconosciuto in Borgese la «mancanza di controllo» e di «freni inibitori» ma avendo lui indicato un luogo ritenuto «idoneo» in alternativa al carcere, ha disposto i domiciliari. Nei prossimi giorni ci sarà l’interrogatorio di Borgese, al termine del quale il pm farà un appunto al giudice per le indagini preliminari facendo presente che si appellerà al Riesame. Quindi la Procura avrà dieci giorni di tempo per chiedere l’aggravamento della misura. Questo perché l’uomo, nonostante l’apparenza da brava persona, con cui era riuscito a “ingannare” non solo le sue vittime ma anche le persone che ogni giorno erano a stretto contatto con lui, ha già alle spalle altri tre episodi simili. Oltre alla tassista del 2015, c’è infatti una 17enne che lo ha riconosciuto, proprio dopo la pubblicazione delle sue foto in seguito all’arresto di nove anni fa, e lo ha accusato di aver abusato di lei nel 2014 dopo averla seguita nell’ascensore di un palazzo. Poi c’è un’altra donna ancora che, dopo avere visto le foto sui giornali, all’epoca, puntò il dito contro di lui raccontando che l’aveva costretta a osservarlo mentre compiva atti di autoerotismo.

Intanto l’ultima vittima, la 26enne, ha lanciato un appello affinché «se qualcun’altra è caduta nella trappola, non si vergogni e chiami la polizia». Gli inquirenti stanno cercando collegamenti tra casi simili avvenuti dal 2021 - anno in cui Borgese è tornato libero - a oggi. Per il momento però sembra non ci siano altre violenze riconducibili a lui anche se le indagini in questo senso proseguiranno.