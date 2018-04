Roma, blitz al campo nomadi River Village: fermati 10 rom e sequestrata discarica abusiva

Blitz della polizia locale di Roma Capitale al campo nomadi River Village. L'operazione di controllo capillare è iniziata questa mattina alle sette. I caschi bianchi dei gruppi SPE, GPIT, CASSIA, GSSU e PICS, hanno passato al setaccio i titoli di permanenza, degli abitanti, e controllato oltre 40 autoveicoli. Nel corso dell'operazione, coordinata direttamente dal Comandante Generale del Corpo Antonio Di Maggio, è stata sequestrata un area adibita a discarica abusiva di rifiuti anche speciali. Al momento dieci persone di etnia rom, si trovano in stato di fermo, sulle stesse sono in corso accertamenti.Le attivitâ di controllo, che vedono coinvolti oltre 60 agenti e 25 autopattuglie, sono tutt'ora in corso.