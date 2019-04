Ritrovata la bici rubata al bimbo disabile, due cittadini fermano il ladro

Detto, fatto. “Aiutateci a ritrovarla”, questo era l’appello dei Vigili Urbani di Roma che attraverso Antonio di Maggio avevano scelto Facebook per chiedere ai cittadini un contributo importante. Quello della ricerca di una bici speciale per un bimbo speciale, Giorgio. Era stata rubata, come tante purtroppo a Roma, senza neanche pensare al dolore che avrebbe causato al piccolo. Una mission non impossible finita bene, anzi benissimo.

Roma, rubata bici a bimbo disabile: i vigili aprono un'indagine

Infatti, due passanti che si trovavano a via di Casetta Mattei, hanno visto un’altra bici rubata: quella di Riccardo, 11 anni, anche lui disabile. I due cittadini hanno visto uno straniero pedalare sulla bici di Giorgio. Hanno provato a chiedergli spiegazioni, ma l’uomo è scappato lasciando la bici sul posto. Per quella di Riccardo sarà necessaria qualche riparazione ma fortunatamente, entrambi i ragazzi, potranno festeggiare una bella Pasqua grazie all’aiuto dei romani.

