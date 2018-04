Roma, ruba una bici elettrica del valore di 1.400 euro: arrestato 20enne

Ieri pomeriggio, transitando in piazza Saxa Rubra, i carabinieri della Stazione Prima Porta sono stati contattati da un giovane che ha riferito di aver subito, qualche istante prima, il furto della bicicletta elettrica, del valore di 1.400 euro, e che il ladro stava scappando lungo la via Tiberina. I militari si sono messi alla ricerca del malvivente, rintracciandolo e bloccandolo poco dopo. Si tratta di un 20enne nomade che è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo, la bicicletta è stata riconsegnata alla vittima.



In zona Valle Muricana, sempre nel quartiere di Prima Porta, i carabinieri hanno denunciato per ricettazione un cittadino romeno che, controllato alla guida di un veicolo sospetto, è risultato, dopo gli accertamenti alla banca dati delle forze dell’ordine, avere numero di telaio alterato. L’uomo ha dichiarato di averla acquistata pochi giorni prima da un suo connazionale il quale, sentito dai militari, ha dichiarato di occuparsi di import/export di autovetture e che aveva acquistato l’automobile nei mesi scorsi da un concessionario in Romania. Nei prossimi giorni l’auto verrà esaminata dal Ris di Roma per accertare se la vettura sia stata oggetto di furto e poi rivenduta come auto usata.

