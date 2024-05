Donna cinese sparita in crociera, il marito Daniel Belling condannato a 26 anni. «L'ha uccisa e ha buttato il corpo in mare»

Si sarebbe liberato di sua moglie durante una crociera, occultando il cadavere in una valigia e gettandola in mare. Per questo Daniel Belling, di orgini irlandesi, è stato condannato oggi dalla prima Corte d'assise di Roma a 26 anni di reclusione per omicidio volontario e occultamento di cadavere. I fatti sono avvenuti nel febbraio del 2017 durante una traversata nel Mediterraneo a bordo della nave Msc Magnifica. La vittima, Yi Yinglei, era di origini cinesi e stava trascorrendo la vacanza insieme a suo marito e ai suoi due figli. Le forze dell'ordine si sono accorte della sua sparizione dopo che l'imbarcazione è attraccata a Civitavecchia.

La ricostruzione

Il pm Francesco Basentini aveva chiesto 24 anni di carcere.

Cercando spiegazioni alternative a quelle omicidiarie, il pm Basentini ha spiegato come anche un ipotesi di suicidio sarebbe illogica: "Perché avrebbe dovuto farlo? - ha domandato alla Corte -, e poi una donna che decide di suicidarsi lo fa gettandosi in mare con un trolley?". A suffragare questo quadro indiziario c'è la mancata denuncia di scomparsa della moglie da parte di Belling e l'inverosimiglianza anche di un allontanamento volontario della donna "lasciando al marito documenti, cellulari, vestiti e anche il permesso di soggiorno". Secondo l'accusa, Yi Yinglei non avrebbe mai abbandonato in questo modo i suoi figli (con cui si era imbarcata per la crociera): una conclusione basata su "una valutazione logica" degli eventi, così come è stata definita in aula.