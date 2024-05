Venerdì 31 Maggio 2024, 05:30

Spesso si sente parlare dei numeri social di Roberto Gualtieri. E l’uomo che lo segue dall’inizio è Daniele Cinà.

«Ci sono arrivato dopo diverse professioni. Ho lavorato in tv e questo mi viene utile nel montaggio dei video, che ha un ritmo serrato. Con social e politica ho cominciato lavorare alla Camera, durante la 17esima legislatura, con il Pd».

Come è cambiato il lavoro?

«Allora Instagram era agli albori, più in voga erano Facebook e poi Twitter, che però era un po’ elitario. Con il tempo si è passati dallo scritto al video. Oggi regna il famoso reel, video in formato verticale e lungo di solito un minuto e mezzo al massimo. E poi l’algoritmo premia più il contenuto che il fatto di avere tanti follower, è più democratico. Chi fa il mio lavoro deve conoscere come funziona la macchina, sapendo che il meccanismo può cambiare».

E il rapporto con Gualtieri come è nato e come si è evoluto?

«Abbiamo iniziato quando era ministro dell’Economia, nella fase del Covid. Spiegando ai cittadini provvedimenti, ristori o aiuti presi in quella fase. Senza avere ovviamente manuali su come si comunica una pandemia. Durante la fase della candidatura di Gualtieri abbiamo scelto di non attaccare gli altri candidati ma di raccontare il programma per temi. Infine, da quando è sindaco, in una prima fase abbiamo lavorato dietro le quinte. Dopo aver rimesso in moto la macchina abbiamo iniziato a mostrare la trasformazione della città, anche spiegando il perché dei disagi».

Come si cuce un profilo social addosso a un politico ?

«Ora ci sono dei corsi universitari, ma più che altro servono competenze di contesto: politica, scrittura, regia, conoscere il target di riferimento, sapere cosa comunicare con chiarezza. È un lavoro sartoriale, per evitare di creare una macchietta. Per esempio Gualtieri, essendo professore, ha una capacità divulgativa che non hanno altri. Ieri mi ha fatto ridere un commento su un video in cui mostrava i lavori per rifare le strade a Prati. C’era scritto: “Sono di Roma? No. Ho visto tutto il video? Sì”. Perché quel post era sì molto locale, ma capire quell’aspetto interessa anche a Canicattì.

Altri consigli?

«Va creato un piano editoriale, una pianificazione che ti consenta di non essere monotono. Altro errore da evitare è trattare i social come ufficio stampa: hanno pubblici e modalità di funzionamento diversi. Sbagliato fare il copia e incolla su Facebook del comunicato. E poi nei social si può rispondere ai commenti, diversamente dalla tv. Non farlo è un errore».