Parata del 2 giugno, ecco le deviazioni dei bus e le chiusure al traffico e della metro a Roma

Per la Festa della Repubblica di domenica 2 giugno, sono previste chiusure temporanee al traffico nell'area tra piazza Venezia e i Fori Imperiali. E ci saranno anche le deviazioni del servizio del trasporto pubblico locale.

Nella notte tra sabato e domenica partiranno divieti di sosta su: via del Plebiscito, via Magnanapoli, piazza Ara Coeli, piazza Madonna di Loreto ed area del Foro di Traiano, via dei Fornari, via di Sant'Eufemia, via Cesare Battisti, vicolo San Bernardo, piazza Venezia, largo Enrico Berlinguer, piazza San Marco, via di San Venanzio, via di San Marco, via degli Astalli.

Le prime chiusure al traffico, secondo quanto riporta Roma Servizi per la Mobilità, coinvolgeranno via dei Cerchi. Dalle 5 di domenica mattina poi, chiusure in via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, via del Corso, via Cesare Battisti, piazza d'Ara Coeli, via del Teatro di Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, via della Greca, via Ara Massima di Ercole, piazza di Porta Capena, piazzale Numa Pompilio, viale delle Terme di Caracalla, (tratto compreso tra Porta Capena e viale di Porta Ardeatina).

E ancora, sempre dalle 5, chiusure anche in via dei Fornari, via di Sant'Eufemia, vicolo San Bernardo e via degli Astalli. Dalle 13,30 la progressiva riapertura delle strade, ad eccezione di via dei Fori Imperiali, che resterà chiusa tutto il giorno per la consueta pedonalizzazione festiva.

Le linee dei bus

Da inizio servizio e fino alle 13,30 circa di domenica, saranno sospesi i capolinea di piazza Venezia e via del Teatro Marcello e saranno deviate o limitate nei loro percorsi le linee 3L, C3, H, 30, 44, 46, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 160, 170, 190F, 492, 628, 671, 714, 715, 716, 781, 792 e 916F. La linea 40 sarà sospesa da inizio servizio e sino alle 13,30. Le linee 51, 75, 85, 87 e 118 (e nella notte tra sabato e domenica la nMB), per la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali, saranno deviate per l'intera giornata.

Durante la parata i tram della 3L viaggeranno tra stazione Trastevere e piazzale Ostiense ma non raggiungeranno Porta Maggiore. Quelli dell'8 saranno in servizio tra il Casaletto e piazza Cairoli, senza raggiungere piazza Venezia. Le linee 44, 715, 716 e 781 saranno limitate a Monte Savello, non raggiungeranno i capolinea di Teatro marcello e piazza Venezia; 46, 190F e 916F si fermeranno a via Paola, senza raggiungere piazza Venezia; la 60 sarà limitata a piazza dei Cinquecento, senza raggiungere piazza Venezia; 63, 80 e 83 si fermeranno a via Veneto, senza raggiungere i capolinea di Monte Savello, piazza Venezia e piazzale dei Partigiani.

La metropolitana

Dalla 5,30 di domenica la Questura ha anche richiesto la chiusura della fermata metro di Colosseo.

Al Quirinale, sia sabato che domenica, sono previsti divieti di sosta su via XXIV Maggio; piazza e via del Quirinale; via della Consulta e via Mazzarino. Entrambi i giorni poi ci saranno limitazioni al transito dei monopattini in via XXIV Maggio; piazza e via del Quirinale; via della Consulta e via Mazzarino. Possibili chiusure, poi, sempre su via XXIV Maggio, via Mazzarino, via e piazza del Quirinale, via della Dataria.

I luoghi della cultura

Il 2 giugno, dalla mattina e sino alle 14, sono previste le chiusure al pubblico del Colosseo delle aree archeologiche del Foro Romano e Foro Palatino del Sacrario delle Bandiere al Vittoriano, della Terrazza panoramica al Vittoriano, di Palazzo Venezia (è consentito comunque l’accesso al pubblico, dalle ore 12, esclusivamente dagli ingressi di via del Plebiscito e via degli Astalli), dell'area archeologica dei Fori Imperiali e dei Mercati Traianei – Museo dei Fori Imperiali.