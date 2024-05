Venerdì 31 Maggio 2024, 09:36

Rubano nelle auto e nei negozi. E finiscono in manette. Gli agenti della polizia di Stato del IX Distretto Esposizione, insieme ai loro colleghi dell'VIII Distretto Tor Carbone, hanno arrestato un 38enne per il reato di tentato furto aggravato in concorso. I poliziotti sono intervenuti per la segnalazione di tre uomini che, muniti di torce, tentavano di rubare un’autovettura. Nello specifico, dopo aver tentato di perpetrare il furto, due di loro sono scappati a piedi, mentre il 38enne si è allontanato, a bordo della sua autovettura, dirigendosi verso Via Giovanni Kobler.

Gli agenti, quindi, dopo aver intercettato l’autovettura con a bordo il 38enne, sono intervenuti e l’hanno fermato. Durante il controllo del veicolo, gli investigatori hanno notato che sui sedili posteriori vi era un tappetino riportante il logo dell’autovettura oggetto di segnalazione avvenuta poco prima e, in seguito, riconosciuto dalla vittima del tentato furto in sede di denuncia. A quel punto gli investigatori hanno proceduto all’accompagnamento dell’uomo presso gli uffici di polizia e, durante l’espletamento dei vari accertamenti, hanno rinvenuto una torcia nella tasca dei suoi pantaloni. Una volta ultimati gli accertamenti, l’uomo è stato arrestato. L’arresto è stato poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura della Repubblica.

Sempre a Roma Sud, ma questa volta in via Laurentina, gli agenti sono intervenuti in un centro commerciale, dove era stato segnalato il furto all’interno di una profumeria. Giunti sul posto, gli investigatori hanno accertato che, poco prima, un uomo, dopo aver manomesso le placche antitaccheggio, aveva asportato diversi prodotti dagli scaffali per un valore di circa 300 euro per poi allontanarsi, ma era stato già bloccato da un addetto alla vigilanza prima che superasse le casse. Gli operatori hanno arrestato un 52enne per tentato furto aggravato.