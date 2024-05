Venerdì 31 Maggio 2024, 00:23

Il precursore fu Luca Morisi, l’inventore della “bestia” di Matteo Salvini, la macchina social che si esprimeva soprattutto su Facebook. Con il tempo le piattaforme si sono moltiplicate e così molti dei candidati alle prossime elezioni europee hanno scelto di affidarsi a una squadra per i social. Talvolta esterna, spesso all’interno del proprio staff.

«Con Ignazio Marino puntiamo sul tema della sanità. Oltre ai social più tradizionali abbiamo realizzato un podcast in cui diamo voce a medici e infermieri», spiega il suo portavoce Fabrizio Berruti, che aggiunge: «Io sono un giornalista, ma siamo un piccolo gruppo di amici di Ignazio, ci definiamo i “marziani”». C’è chi, come il dem Nicola Zingaretti, ha affidato la gestione di queste piattaforme a un gruppo di volontari: «Lo facciamo ritagliandoci del tempo per il rapporto che abbiamo con Nicola, ma abbiamo tutti altri lavori», affermano. Anche un altro candidato dem come Marco Tarquinio ha accanto a sé dei volontari: «Non abbiamo voluto optare per un’agenzia e per ora non sponsorizziamo i suoi post», spiega la sua coordinatrice social Martina Fabiani, aggiungendo: «Abbiamo puntato tutto su Instagram, dopo aver provato su Twitter, ma Tarquinio funziona meglio sul video».

IL PARTITO

C’è chi si affida allo staff di partito. Lo ha fatto ad esempio Stefano Tozzi (FdI) che ha creato quasi da zero i suoi vari profili, che sono così uniformati a quelli della sua famiglia politica. Mentre può contare su un profilo web più rodato Nicola Procaccini. Che, da presidente dei Conservatori europei, ha scelto di impostare la sua campagna «tornando sempre alla questione all’Europa, anche quando si tratta di qualcosa che fa il governo o di polemiche tra partiti», spiega il suo portavoce Fabio Benvenuti, che insieme al diretto interessato cura anche il lato social. La candidata pentastellata Carolina Morace ha il suo staff, che si coordina con quello del M5S: «Il suo obiettivo è allargare la base e quindi ha scelto di non parlare di campo largo, Pd, Superbonus, non polemizza con Meloni. Nei suoi post ha deciso di concentrarsi sui temi della pace, dello sport».

E poi ci sono i solitari. «Chi è il mio social media manager? Sono io stesso», afferma Roberto Vannacci, il generale candidato con la Lega. «Ricondivido i post che mi citano, alcuni li carico io stesso. Faccio tutto da me». Mentre Alessandra Mussolini si avvale di un collaboratore, ma solo per montare i video: «Sono io ad avere il controllo dei miei canali. Io sono candidata in due circoscrizioni e i social servono anche solo per far sapere alle persone che sei candidata. Posto tutto quello che capita, anche quello che non si dovrebbe mettere, come gli errori».

L’ANALISI

Una campagna social ha un costo. Oltre allo staff, c’è quello necessario per sponsorizzare i contenuti, spiega Domenico Giordano, analista dati per Arcadiacom.it. «Se voglio concentrarmi su Roma, per avere la copertura di un 10 per cento di profili tra loro simili, servono circa 200 euro al giorno». Come sta evolvendo il mondo dei social? «Rispetto a Facebok, Instagram garantisce un coinvolgimento maggiore, perché oggi i reel (brevi video in verticale) funzionano molto di più del post con la foto. Tik Tok lo abbiamo visto esplodere alla fine delle scorse politiche, perché oltre ai reel va a prendere una fascia più restia a votare». Secondo Giordano, «sono due i candidati che stanno “performando” meglio sui social: Vannacci e Tarquinio. Perché i loro contenuti sono divisivi, fanno discutere. Sono benzina per le “bolle cognitive”, quegli spazi in cui il dibattito si polarizza». Un’altra che viene premiata dai numeri è Mussolini che «sta facendo una campagna poco politica e molto pop. I suoi riscontri non sono da legare al suo cognome come in passato o ai contenuti ma sono pensati per generare picchi di attenzione». Il sistema social «penalizza invece i politici di lungo corso» oppure chi, come la pentastellata Morace, «aveva sì una sua visibilità ma paga lo scotto di avere dei contenuti non divisivi». Anche se, come insegna la storia recente, passare dal like al voto (o viceversa) non è così scontato.