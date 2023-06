Bici investita, la vittima cade e scappa perché il mezzo elettrico era rubato

È sbucato all'improvviso da una traversa, imboccando la strada principale contromano e a tutta velocità a bordo di una bici elettrica. La macchina che viaggiava sulla strada principale se l'è trovato davanti e non ha potuto far nulla per evitarlo, centrandolo in pieno. Tuttavia, dopo aver sbattuto la testa sul parabrezza ed essere volato a terra, il ragazzino, invece di aspettare i soccorsi, è scappato via a piedi nonostante la ferita. In pochi istanti si è subito capito il motivo della fuga: la bici era rubata. L'episodio si è verificato intorno alle 15,30 di ieri all'incrocio tra viale dello Statuto e via Monti, a due passi dal tribunale di Latina. È qui che la Ford Ka guidata da una donna, in auto insieme al compagno e al loro figlio piccolo seduto sul sedile posteriore, ha colpito la bici elettrica guidata da un ragazzo di circa 12 anni, spuntato fuori all'improvviso da via Monti contromano e a forte velocità. Dopo l'impatto il ragazzo, rovinato a terra, si è immediatamente rialzato, ma nel giro di pochi secondi è fuggito via senza dare spiegazioni alle persone che intanto erano scese dal veicolo.

Nel frattempo, sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, con i paramedici che hanno dovuto aspettare diversi istanti prima che il giovanissimo, l'unico ferito nell'incidente, ricomparisse. Spaventato e in lacrime, al ragazzo è stato subito messo un collare, mentre continuava a supplicare i soccorsi di non chiamare i suoi genitori: la bici elettrica, infatti, non era la sua, era stata rubata.Fortunatamente il giovane non ha riportato ferite gravi e, una volta arrivato un genitore, è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti. Nel frattempo, sul posto è arrivata anche una macchina di Polizia Locale, con gli agenti che si sono occupati di effettuare i rilievi. Diversi i testimoni presenti, i quali hanno assicurato che il ragazzo non solo arrivasse all'incrocio contromano, ma anche che aveva attraversato viale dello Statuto a tutta velocità, sbucando all'improvviso davanti alla macchina che lo ha colpito. Una dinamica che gli uomini della Polizia Locale dovranno verificare anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza del vicino benzinaio, le quali hanno ripreso l'intera scena e che sono state immediatamente acquisite dagli agenti. Presa in custodia anche la bici elettrica su cui viaggiava il ragazzo, quella che lui stesso avrebbe ammesso, subito dopo il sinistro, che non fosse di sua proprietà.