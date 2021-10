Terni, I carabinieri recuperano la bici elettrica rubata al sindaco: Denunciati in due

Sabato 2 Ottobre 2021, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 11:24

TERNI - La bicicletta elettrica rubata al sindaco, Leonardo Latini, è stata recuperata dai carabinieri del comando stazione di Terni.

Che hanno individuato e denunciato l'autore del furto, nel frattempo finito in carcere per scontare una condanna per reati contro il patrimonio. Denuncia anche per un altro uomo che aveva in uso la bici del sindaco.

APPROFONDIMENTI CRONACA Finto invitato al matrimonio ruba nelle auto in sosta: Ternano...

L'autore del furto, messo a segno il 14 settembre nel cortile di palazzo Spada, è un ternano di 27 anni con una sfilza di precedenti e condanne pendenti.

Denunciato per ricettazione un 36enne campano da anni residente in città, che aveva in uso la bici e l'aveva parcheggiata accando alle piscine dello Stadio.

L'indagine, coordinata dalla procura, si erano indirizzate sul 27enne ternnao. Dopo aver visionato numerose riprese delle telecamere sparse sull’intero territorio comunale, i militari notavano, in un breve fotogramma, il giovane a bordo della bici appena rubata, riconoscendo senza alcun dubbio l’identità dell’autore. Che però risultava irrintracciabile in città, poiché arrestato il giorno successivo il furto, sempre dai Carabinieri ma della caserma di Otricoli, e quindi rinchiuso in cella a Sabbione dove sta scontando una pena detentiva per altri reati.

Dopo il sequestro degli abiti che il ladro indossava il giorno del furto è iniziata la caccia alla bicicletta, che non era più nella sua disponibilità. La sera del 29 settembre il 36enne campano è stato fermato e ha ammesso di usare la bici rubata al primo cittadino.

Il mezzo è stato riconsegnato al sindaco Latini. “Il ringraziamento al comando provinciale di Terni dei carabinieri – ha detto il sindaco - va ben oltre il piccolo episodio che mi ha riguardato. Sono infatti consapevole - e i dati lo certificano - che i militari dell’arma stanno svolgendo sul nostro territorio un’attività di controllo crescente e le indagini che vengono svolte si dimostrano sempre più efficaci. In questo senso mi fa piacere evidenziare la collaborazione e la sintonia tra le istituzioni locali e le forze dell’ordine, oltre che l’efficacia della strumentazione di controllo, in particolare delle videocamere di sorveglianza. Lavoreremo insieme, anche sui tavoli ufficialmente istituiti, per migliorare ancora questa strumentazione e questa collaborazione, senza mai dimenticare che a Terni i carabinieri e tutte le forze dell’ordine possono giovarsi della collaborazione dei cittadini, in un contesto sociale che è ancora sano e che così vogliamo mantenere”.

L'arma fa notare che "nel confronto tra i primi otto mesi del 2020 e lo stesso periodo del 2021, a fronte di una poco significativa diminuzione dei furti nel loro complesso, pari al due per cento, vi è stato un importante aumento degli autori identificati - tratti in arresto o deferiti in stato di libertà - quantificabile nel 40 per cento. I furti in abitazione sono diminuiti del 5 per cento così come quelli sulle auto in sosta, invece in controtendenza sono aumentati, di circa un 10 per cento, i furti dei mezzi utilizzati per gli spostamenti".