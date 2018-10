Roma, Maltempo, alberi caduti per il forte vento: strade chiuse e auto danneggiate

Primi assaggi del maltempo previsto sulla capitale da questo pomeriggio e fino a lunedì. Forte raffiche di vento si sono registrate in diverse zone della Capitale. I vigili del fuoco a lavoro per le numerose chiamate di alberi caduti e rami spezzati e pericolanti. Questa mattina un grosso albero è precipitato in strada fortunatamente senza colpire persone o mezzi in via Graf, tra piazza Primoli e viale Kant, a Montesacro, nel III Municipio. Stesse scene in strada anche sulla via Appia Antica, in direzione via delle Sette Chiese, all’Ardeatino. Secondo LuceVerde in piazza Fonteiana, a Monteverde “difficoltà di circolazione per rami caduti sulla carreggiata”. Danni più seri su viale Palmiro Togliatti, il tronco di un albero caduto in mezzo alla strada ha preso in pieno due auto che si trovavano in sosta danneggiandole. © RIPRODUZIONE RISERVATA