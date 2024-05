Grandine, cosa sta accadendo? Chicchi "eccezionali" da Torino a Veneto e Romagna. L'esperto: «Avremo fenomeni sempre più intensi»

Ieri una parte di Torino si è colorata di bianco, a causa di una violentissima grandinata: sono anche usciti i mezzi spargisale - cosa anomala per l'ultima settimana di maggio - per rendere transitabili le strade. Oggi i fortissimi temporali, con grandinate molto potenti, si sono spostati in Veneto e in Romagna.

La grandinata a Torino

Alcuni esempi: danni all'agricoltura nella Bassa Veronese a causa della pioggia, molto intensa, e della grandine, In provincia di Rovigo nuibifragi e potente grandinata nella mattinata.

In Romagna, a Forlì, attorno alle 14.40 le strade si sono trasformate, proprio come a Torino il giorno prima, in fiumi di acqua e ghiaccio, enormi chicchi di grandine sono caduti dal cielo per una ventina di minuti. Nella zona dell'aeroporto sono caduti in un'ora 50 millimetri di pioggia, ma in alcune aree si è arrivati a 295; mentre nel quartiere Ca' Ossi la grandine aveva formato delle barriere bianche in tutte le vie. Numerosi allagamenti: ad esempio nei centralissimi corso Mazzini e corso della Repubblica, e qualche auto bloccata nei sottopassaggi in una città che nel maggio dell'anno scorso subì danni gravissimi a causa dell'alluvione, Grandine e temporali anche in Emilia, in particolare in provincia di Bologna.

Grandine eccezionale, cosa accade?

Cosa sta succedendo? Spiega Massimo Ciccazzo, segretario dell'Associazione Bernacca: «Non è sorprendente l'instabilità di questa stagione, ma ciò che vediamo è che i fenomeni, a causa del cambiamento climatico, stanno diventando molto più intensi. Vale per le precipitazioni, vale anche per la grandine. In pratica, i contrasti vengono accentuati e questo poi porta a ciò che si ripete di frequente. Ci sono settori sempre più in difficoltà, pensiamo all'agricoltura: è difficile fare programmazione, visto che siamo passati dai primi 15 giorni di aprile, quando le temperature erano alte e sembrava un anticipo dell'estate, a tutt'altri scenari nelle settimane successive, specialmente nel centro nord. Oggi, a fronte della grandine e degli allagamenti in alcune regioni settentrionali, ci sono aeree del Sud che ancora hanno a che fare con la siccità. Ma ripeto: dovremo abituarci a questo inasprimento, a questa intensificazione dei fenomeni»