Meteo, l'estate non arriva: ancora maltempo da nord a sud. La saccatura atlantica porterà temporali e grandine

Chi confidava nell'arrivo dell'estate, su tutta Italia, già dalla fine di maggio vedrà purtroppo sfumare via le proprie speranze. La saccatura atlantica, che ha già portato forti temporali e grandinate negli ultimi giorni su parte della Penisola, continuerà a spingere masse d'aria fredda verso il Mare del Nord. Questo fenomeno rinnoverà una circolazione di bassa pressione che a tratti interesserà anche l'Italia. Un primo impulso di instabilità è previsto già per oggi, lunedì 27 maggio, seguito da una breve tregua (ma non per tutti). Tra giovedì e venerdì, c'è il rischio di una nuova forte ondata di maltempo che potrebbe protrarsi fino al primo weekend di giugno, quello della festa della Repubblica.