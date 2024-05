Lunedì 27 Maggio 2024, 08:05

IL FOCUS

Quando si parla di “verde verticale” non si può che nominare Patrick Blanc, un botanico francese specializzato nello studio della flora del sottobosco umido tropicale, che ha brevettato questo sistema di coltivazione di piante sulle pareti degli edifici nel 1988. Un’invenzione che permette di trasformare in un giardino il cemento cittadino sfruttando la capacità di molti vegetali delle foreste di ancorarsi e svilupparsi in verticale su cortecce e rocce, e quindi anche su pannelli rivestiti da un substrato leggero, compatto e molto assorbente, come il feltro sintetico, un materiale già usato dai vivaisti per altri scopi. Senza terra. Essenziale per avere successo con una “parete verde” è garantire alle piante, e quindi al doppio strato di feltro tagliato a tasche in cui affondano le radici, una dose sufficiente di nutrimento liquido e una costante umidità, controllando periodicamente che i gocciolatoi di cui è dotata la struttura non siano otturati, o che non ci siano perdite eccessive d’acqua che creino pericolosi marciumi radicali.

Il sistema originale prevedeva, oltre a un’intercapedine di rispetto fra la parete dell’edificio e il feltro, garantita da una sorta di cornice, un rivestimento di plastica che isolava la struttura dalla parte della parete, per trattenere più a lungo l’acqua delle irrigazioni ed evitare che il liquido traspirasse dalla parte dell’edificio creando problemi di umidità. Infine, sul lato inferiore, c’era una sottile e lunga vaschetta di raccolta dell’acqua in eccesso, da riciclare con una pompa per successive irrigazioni.

Oggi il sistema è simile, ma ormai standardizzato. Sono reperibili in commercio pannelli già pronti che possono essere montati sulle pareti degli edifici singolarmente o l’uno accanto all’altro con estrema facilità, per rivestire la facciata di un edificio, o soltanto per coprire una parete antiestetica o spoglia della terrazza, creare un punto focale di spicco in un soggiorno all’aperto, oppure richiamare l’attenzione su un esercizio commerciale. Senza richiedere una manutenzione impegnativa, a patto che vengano scelte le piante più adatte allo scopo (annuali da fiore da sostituire ogni stagione o sempreverdi da foglia che possono essere lasciate tutto l’anno) e all’esposizione del pannello. Quali piante sono più facili da coltivare in verticale? Piante tropicali epifite, come per esempio le Bromeliacee, che crescono anche su superfici impossibili, ma anche vegetali che riescono a crescere fra rocce a picco sul mare, in grotte, nei pressi di cascate o su vecchi muri crepati. E non solo. A detta di Patrik Blanc, possono essere utilizzati arbusti di ibisco, yucca e abutilon, ma soprattutto primule, viole, ginestre, santoline, e piccole erbacee adatte ad ambienti naturali assolati. Oppure felci, muschi, e altri vegetali da sottobosco ombroso.

Attenzione: è indispensabile che le piante utilizzate per il verde verticale siano molto varie e montate sui pannelli in modo asimmetrico, artistico ma apparentemente naturale, per formare splendidi riquadri di natura addomesticata a beneficio dell’ambiente cittadino. Perché oltre a produrre ossigeno e consumare anidride carbonica, raccolgono le polveri sottili che inquinano l’aria, e isolano termicamente le pareti degli edifici come “cappotti termici vegetali”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA