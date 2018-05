Giro, stop e polemiche a Roma: il caso delle buche segnate e non riparate

di Mauro Evangelisti

C'è un giallo dietro la mancata manutenzione delle strade per il Giro d'Italia. Flash-back: il Messaggero mercoledì percorre, insieme a un cicloamatore, Gianluca Santilli (che è anche presidente della Granfondo di Roma), tutto il circuito, documenta buche e sampietrini dissestati. Anche con lo scooter rischi di cadere, immagina in bici. Dal Campidoglio replicano il giorno stesso: stiamo svolgendo dei sopralluoghi con gli organizzatori e la polizia municipale, dove serve interverremo, per domenica tutto sarà...