Biglietti Internazionali tennis di Roma: Ground, Centrale e Grand Stand Arena. Quanto costano e quali sono le giornate migliori

I biglietti per la finale sono andati esauriti prima ancora che gli Internazionali Bnl d'Italia cominciassero. Perché è vero, tutti speravano che sulla terra rossa del Foro Italico ci fosse il rosso per eccellenza del tennis, Jannik Sinner. Ma lo è altrettato che gli Internazionali, specialmente negli atti conclusivi, sono diventati un evento irrinunciabile per appassionati e non. I biglietti si dividono in tre categorie: quelli per il "Ground", quelli per la Grand Stand Arena e quelli per il Centrale.