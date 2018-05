Roma, Giro d'Italia chiuso per buche: l'imbarazzo del Campidoglio e quei rattoppi all'ultimo minuto

di Lorenzo De Cicco

Il via alla tappa romana del Giro è arrivato alle 16, fino alle 14 gli operai ingaggiati dal Campidoglio erano a spasso per il tracciato a rattoppare buche e dossi col bitume fresco. Lavori strutturali, per il più grande evento ciclistico del Paese che è tornato nella Capitale dopo otto anni, non ce ne sono stati. I pochi micro-cantieri che si sono visti sono partiti solo una settimana fa e sono andati avanti fino all'ultimo minuto utile. Una corsa contro il tempo, solo per spalmare un po' di asfalto qua e...