Roma, addio alle botticelle. Il Comune: «Stop alle nuove licenze»

Non ci saranno più nuove botticelle a Roma. «Non emetteremo più licenze per le botticelle. Ci siamo già confrontati con gli uffici e tecnicamente il dipartimento Mobilità può non emetterne più. È un grosso traguardo, una pagina storica, è un segno molto importante sulla tutela animale». Ad annunciarlo è il presidente della commissione comunale all'Ambiente Daniele Diaco che oggi ha dato parere positivo al regolamento sulle botticelle.



In pratica, se tutti I vetturini convertiranno la propria licenza in taxi le 32 botticelle che esistono adesso a Roma spariranno e questo, sommato alla volontà dell'amministrazione di non emettere più licenze, porterà alla scomparsa delle storiche carrozzelle. Più in generale, ha aggiunto Diaco, «la volontà politica è quella di presentare un indirizzo politico per chiedere al governo una modifica della legge nazionale 21/92 per eliminare per tutti i comuni italiani il servizio a trazione animale. È chiaro che questo governo ha l'interesse di farlo perché nella scorsa legislatura il m5s ha presentato un disegno di legge in tal senso e noi lo porteremo avanti con la maggioranza che governa questo paese

.



Una nuova vittoria per l'Amministrazione dopo che il Tar del Lazio ha di recente confermato l'ordinanza con la quale la sindaca di Roma, Virginia Raggi, il 28 giugno scorso ha stabilito il divieto di circolazione delle botticelle quando si verificano ondate di calore in città. I giudici avevano respinto la richiesta con la quale una serie di conducenti sollecitava il provvedimento sindacale che stabilisce che nel periodo da giugno a settembre si debba consentire la circolazione delle botticelle solo a partire dalle 18 purché la temperatura sia inferiore ai 30 gradi.

