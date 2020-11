Roma, botticelle solo nei parchi: oggi in Aula nuovo regolamento. Animalisti: «Vanno eliminate»

Il regolamento sulle botticelle arriva oggi in discussione in Aula Giulio Cesare per essere approvato, ma già sembra sia una "rivoluzione a metà", come evidenziano le associazioni degli animalisti. Il testo del regolamento infatti prevede principalmenete lo spostamento delle botticelle dalle strade e piazze trafficate del centro storico ai viali delle ville storiche. E l'Oipa commenta subito: «Il regolamento che trasferisce le botticelle nei parchi e nelle ville storiche approda in Aula Giulio Cesare ma non è l'eliminazione promessa in campagna elettorale. Il Comune di Verona le ha abolite, ma a Roma la riforma delle botticelle prevede solo il loro spostamento nei parchi e nelle ville storiche».

APPROFONDIMENTI ANIMAL HOUSE A Caserta stop alle botticelle. E la Capitale rimane a guardare CAMPANIA Cavallo morto a Caserta, la Reggia ferma le botticelle. Il sindaco:... ROMA Stop alle botticelle con temperature sopra i 30 gradi. Proteste...

Roma, ronde animaliste per «salvaguardare i cavalli delle botticelle»

Stop alle botticelle con temperature sopra i 30 gradi. Proteste social: «Vanno fermate»

Botticelle ancora in strada: ma non dovevano essere abolite?

All'ordine del giorno oggi in Aula la proposta di approvazione del nuovo «regolamento capitolino per la gestione del trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animate nel territorio di Roma» su cui interviene l'associazione animalista: «In campagna elettorale la sindaca Virginia Raggi promise che l'abolizione delle botticelle sarebbe stato il primo provvedimento a favore degli animali della sua amministrazione - ricorda Rita Corboli, delegata romana dell'Oipa di Roma - Di certo chi ama gli animali questo si aspettava. Il nuovo regolamento per il benessere degli animali del Comune di Verona, approvato il 30 ottobre, tra le altre cose ha abolito carrozze trainate da cavalli. Perché a Roma non si è avuto questo coraggio?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA