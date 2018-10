Roma, anziana di 95 anni rapinata in casa: il bandito si è finto amico del figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’anziana di 95 anni è stata rapinata da un individuo che con una scusa è riuscito a salire nell’abitazione della donna a Torpignattara poco distante via Prenestina. Il colpo si è verificato nel pomeriggio. Uno sconosciuto ha citofonato alla donna e le ha detto di aprire perchè le avrebbe portato i saluti del figlio. La novantacinquenne ha aperto subito, felice di sapere come stava il figlio. Ma le cose non stavano così. La vittima ha aperto ad un rapinatore che, evidentemente, è riuscito ad avere alcune informazioni sul vissuto della proprietaria di casa. Il criminale ha afferrato le fragili mani della donna che è subito divenuta ostaggio. L’uomo l’ha malmenata e così è riuscito a sapere dove fossero alcuni gioielli dei quali si è impossessato. Poi, è fuggito minacciando di morte l’anziana qualora avesse chiamato subito la polizia. Alcuni equipaggi delle volanti sono accorsi sul posto ed anche il personale di un’ambulanza che ha prestato le cure all’anziana che non è grave anche se molto scossa per il terrore subito. Ora è caccia al rapinatore senza scrupoli che potrebbe colpire di nuovo.