Sabato 12 Agosto 2023, 22:35

La miccia si è accesa intorno alle due del mattino a Piazza di Spagna la scorsa settimana. Quando una squadra di addetti Ama ha incrociato una pattuglia dei vigili urbani, in servizio di nel turno di notte. Appena il tempo di parcheggiare l’auto di servizio che tra i due gruppi si accende la lite. Come mostrano le immagini poi postate sui social, uno degli spazzini che rivolgendosi all’agente, grida: «Levati, stai fermo. Mi hai messo le mani addosso sei un verme. Vai a lavorare». Quindi l’intervento dei rispettivi colleghi che hanno evitato il peggio. E cioè che la lite degenerasse in rissa. Restano comunque molti punti da accertare. I vigili urbani coinvolti nella lite, sarebbero però pronti ad andare fino in fondo e a procedere per via legali contro i colleghi della municipalizzata. Lo stesso, a loro volta, sarebbero pronti a fare i netturbini. Uno scontro dunque, che rischia di finire sul tavolo del tribunale.

IL VIDEO

Intanto il video registrato da un passante è stato pubblicato su TikTok per poi rimbalzare su Instagram e Facebook. Come mostrano le immagini, la piazza è semi deserta. Ad assistere al diverbio sono alcuni turisti, seduti sulla scalinata così come mostra anche l’inquadratura. Una discussione che è andata avanti per alcuni minuti, tanto da dare il tempo ai testimoni di avviare la registrazione e poi postarla in rete. I commenti, sono divertiti: «La gente qui è pazza» dicono scherzando mentre i due gruppi si allontano.

IL PROCEDIMENTO

Ma le immagini sono arrivate anche nelle chat sia dei vigili che degli spazzini. Suscitando non poco imbarazzo: «I colleghi coinvolti» dicono gli agenti, sono pronti a procedere con la denuncia. Lo stesso, confermano però i netturbini: «La squadra coinvolta nella discussione vuole che si faccia chiarezza». Restano comunque i contorni ancora tutti da definire.

Non è stato infatti chiarito cosa abbia fatto scattare gli impiegati pubblici, gli uni contro gli altri, nel cuore della città durante il regolare turno di lavoro.