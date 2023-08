Rissa a Cassino, chiuso a tempo di record il bar dove sono volati calci, pugni e sgabelli

Chiuso dal questore di Frosinone, Domenico Condello, il locale nel quale si è scatenata l'ultima rissa a Cassino, nella notte tra 5 e 6 agosto.

«Si è voluto dare un chiaro segnale su cosa deve intendersi quando si parla di tolleranza zero - si legge in una nota diffusa dalla Polizia di Stato - La proposta di adozione del provvedimento nei confronti del titolare del locale di Cassino ha seguito un iter accelerato, proprio in visione delle imminenti giornate festive di ferragosto, al fine di evitare che il locale possa, ancora una volta, essere teatro di gravi episodi di violenza che mettono in serio pericolo la pubblica incolumità».

Dopo una veloce e accurata istruttoria, svolta dalla divisione amministrativa della Questura e dal commissariato di Cassino, è stata disposta, con decreto del questore, la sospensione per 20 giorni dell’autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande al titolare del noto esercizio pubblico di Cassino.

«Diversi elementi sono emersi durante la fase istruttoria - aggiunge la polizia - è stato infatti accertato che non era la prima volta che all’interno del bar si verificava una rissa, dato che già nel mese di ottobre 2022 c’era stato un altro episodio degenerato in un violento scontro tra quattro soggetti, evento che veniva portato alla luce anche a seguito della diffusione di un video sui social di quanto avvenuto. Il decreto è un chiaro segnale che il rispetto delle regole rappresenta l’obiettivo principale da perseguire anche nel contesto movida».