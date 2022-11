Roma, movida: stretta sui locali in centro e avventori. Arrivano i radar anti alcol

Dispositivi intelligenti in grado di capire se chi guida ha esagerato con l'alcol o ha fatto uso di droghe. Oltre alla maggior presenza di forze dell'ordine lungo le vie della movida ci sono in dotazione ai vigili anche questi nuovi "radar" anti alcol per contrastare il degrado delle notti romane. Stretta sulla movida e sulla guida in stato di ebbrezza, perciò aumenteranno i controlli, i pattugliamenti nelle zone calde del divertimento e arrivano gli autovelox sulle maggiori direttrici, compresa via Cristoforo Colombo dove fu travolto Francesco Valdiserri. Le misure sono state decise durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Bruno Frattasi a cui ha partecipato il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri.

Autovelox

Gli autovelox arriveranno sulle arterie più pericolose, sul Lungotevere (gestiti dalla Polizia locale) e su tre arterie a rischio come Corso di Francia, via Appia Nuova, e via Cristoforo Colombo (questi controlli saranno a cura dell'Arma dei Carabinieri). Saranno rafforzati i dispostivi di pattugliamento sia in divisa che in borghese nelle aree più calde della Movida. Le azioni mireranno a scoraggiare l'uso dell'auto in stato di ebrezza o sotto l'effetto di stupefacenti e di prevenzione dell'alta velocità.

Focus su Trastevere con pattuglie anche in borghese per contrastare risse e spaccio, ma l'obiettivo sarà anche impedire la vendita fuorilegge di alcol a minorenni, fenomeno, quest'ultimo, su cui il Questore è pronto ad emettere ordinanze di chiusura immediata degli esercizi commerciali. L'Arma dei Carabinieri utilizzerà anche le due ruote per il pattugliamento dei vicoli del centro storico e di Trastevere, mentre i reparti specializzati dei Carabinieri dei NAS e del NOE interverranno per il controllo degli esercenti.

La Guardia di finanza verificherà le irregolarità amministrative degli esercizi commerciali e il contrasto forte all'abusivismo.

I radar anti alcol: come funzionano e perché sono efficaci per bloccare i conducenti

La Polizia Municiplae impigherà fin da subito i precursori, cioè i nuovi "radar" anti alcol. Già da venerdì, sulle strade della Capitale arriveranno decine di pattuglie in più che impiegheranno fino a 130 agenti. Questo ambito di pattugliamento sarà affidato alla Polizia locale di Roma Capitale che utilizzerà i test cosiddetti «precursori»: si tratta di un dispositivo capace di percepire se chi è alla guida ha esagerato con l'alcol o utilizzato droghe. In caso di test positivo al primo screening si effettua il controllo più efficace con etilometri e narcotest da effettuare sul posto.

La sperimentazione sarà capillare in tutta la città, con maggiore incidenza a ridosso di quartieri legati alla movida notturna.

Infine, l'attenzione del Comitato è stata rivolta al tema dei fenomeni dell'estorsione e dell'usura, anche in considerazione del particolare contesto economico attuale. Il Perfetto di Roma ha quindi convocato per il giorno 22 novembre, alle ore 16.00 l'Osservatorio Provinciale antiusura al quale prenderà parte anche il Commissario Straordinario del Governo Antiracket e Antiusura, Prefetto Maria Grazia Niccolò.