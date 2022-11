Fiumi di alcol (anche tra i minori) e degrado, vertice in Prefettura sulla malamovida a Cassino e Frosinone

Il prefetto di Frosinone ha convocato per la giornata di domani il comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. A darne notizia è il sindaco Enzo Salera. La città di Cassino è una di quelle dove maggiormente si sono verificati nel corso di questi mesi continui episopdi di malamovida con risse tra adolescenti. Non ultima quella del weekend di Halloween che ha visto protagoniste due giovanissime e l'episodio dei giorni scorsi quando alcuni ragazzi hanno acquistato alcolici nei supermercati ed hanno provocato danni e disagi in piazza XV febbraio.

Stesse criticità si registrano anche nel capoluogo, al punto che alcuni consiglieri di minoranza hanno portato il caso all'attenzione del Consiglio comunale. Nel corso della riunione di domani i sindaci di Frosinone e Cassino Mastrangeli e Salera chiederanno probabilmente maggiori controlli soprattutto nei weekend nei due maggiori centri della Ciociaria. Il responsabile di Exodus Luigi Maccaro va in pressing sulla Regione chiednedo di fare prevenzione: «Almeno a Frosinone e a Cassino servono centri di aggregazione giovanile».