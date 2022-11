Trastevere, movida pericolosa: denunciato un uomo con un martello e un 17enne con un coltello. E i residenti protestano

Movida non fa rima spesso sicurezza. Lo sanno bene i residenti dei quartieri del centro storico del I municipio, Trastevere in testa, che nell’ultimo periodo devono fare i conti con episodi risultati alla fine pericolosi. Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito una serie di controlli mirati al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree maggiormente frequentate durante la movida. Sorvegliate speciali proprio le zone di Trastevere dove, ad esito delle verifiche, i Carabinieri hanno identificato oltre 300 persone, 6 delle quali sono state denunciate a piede libero.

Baby gang al centro commerciale. «Ci date una sigaretta?», e il branco picchia una coppia di disabili a Porta di Roma

In piazza Trilussa, i Carabinieri hanno denunciato un 30enne libico, senza fissa dimora e con precedenti, che durante un controllo è stato trovato in possesso di un martello e un 17enne romano con in tasca un coltello a serramanico. Nel corso delle verifiche presso i locali delle zone controllate, i Carabinieri hanno identificato anche i numerosi clienti, tra cui un giovane trovato in possesso di modica quantità di hashish. Lo sanno bene i residenti di Trastevere che ogni giorno devono fare i conti con controlli su un territorio con la più alta concentrazione di pub, enoteche, ristoranti e locali. Proprio a maggio diversi comitati di quartiere si erano dati appuntamento al Campidoglio per chiedere maggiori tutele da parte dell'amministrazione. A poco, evidentemente, è servita l'ordinanza anti-minimarket firmata a inizio febbraio dal sindaco Roberto Gualtieri e prorogata fino al 2 ottobre, allargata anche ad altre tipologie di esercizi commerciali (come gelaterie e pasticcerie) e non limitata solo al I e II municipio, ma anche al III, V, VI e XIII. Ma è servito a poco in questi mesi anche per i residenti che sono sempre stati in allerta per l'aumento di traffico, sosta selvaggia, schiamazzi, sporcizia e musica alta fino all'alba.