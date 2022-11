Giovedì 17 Novembre 2022, 07:01

Quattro manifestazioni, di cui tre cortei, tra domani e sabato. Alle quali si aggiungerà, domenica, la prima giornata senz'auto della stagione autunno-inverno 2022/23. Per i romani si profila un fine settimana complicato, sul fronte della mobilità, con possibili disagi soprattutto nella giornata, feriale, di domani. Si parte con una manifestazione studentesca indetta per protestare «contro una scuola che esclude e basata eccessivamente sulla competizione». Previsto un corteo, dalle 9 alle 14, da piazzale Ugo La Malfa (al Circo Massimo) a largo Bernardino da Feltre (Trastevere). I manifestanti percorreranno via delle Terme Deciane, via di Santa Prisca, piazza Albania, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata, piazza dell'Emporio, Ponte Sublicio, piazza e via di Porta Portese, via Girolamo Induno e viale di Trastevere. Saranno istituiti divieti di sosta su viale di Trastevere, nel tratto compreso tra via Girolamo Induno e largo Bernardino da Feltre, in via degli Orti di Trastevere, tra largo Bernardino da Feltre e largo Antonio Ruberti, e in largo Bernardino da Feltre. Dalle 9 alle 14 di domani, in via Molise, nei pressi del ministero dello Sviluppo economico è annunciato invece un sit-in «sulla vertenza del polo industriale di Siracusa Lukoil», indetta da Uil Lavoratori settore petrolchimico.

IN STRADA

Cortei in programma anche sabato: dalle 10,30 alle 13,30 manifestazione da piazza della Repubblica a piazza Vittorio Emanuele promosso dagli studenti iraniani in Italia per «sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai processi di 15 mila persone arrestate e condannate a more in Iran». Il percorso sfilerà lungo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana e via dello Statuto. Entro le 7 saranno rimossi i veicoli da piazza della Repubblica e da piazza Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via dello Statuto e via Napoleone III. La chiusura delle strade comporterà la deviazione del traffico privato e dei veicoli del servizio di trasporto pubblico. Dalle 15 alle 18,30, manifestazione per l'evento culturale Erasmus 2022, con un corteo che partendo da piazza dell'Esquilino giungerà a piazza della Madonna di Loreto percorrendo via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Possibili chiusure al traffico, e deviazioni, lungo le strade interessate dalla manifestazione.



LA GIORNATA

Domenica, infine, prima giornata senza automobili della stagione, con lo stop ai veicoli privati (auto e moto) nelle fasce orarie 7,30-12,30 e 16,30-20,30, con l'eccezione delle categorie esentate. Le altre quattro domeniche ecologiche previste fino alla prossima primavera sono state già programmate per il 4 dicembre e, nel 2023, per l'8 gennaio, il 5 febbraio e il 26 marzo. La giornata sarà accompagnata «da eventi pubblici di informazione e sensibilizzazione su temi ambientali», spiegano dal Campidoglio.