I topi attraversano la strada in pieno centro a Roma, la rabbia dei residenti: «Questo è un incubo»

Rifiuti accumulati, troppi topi e paura, una situazione ingestibile quella che vivono alcuni residenti dell'Esquilino. La signora C.R. vive in zona da anni ed è esausta: «Abbiamo pagato questa casa davvero molto con non pochi sacrifici, non ci meritiamo di vivere così. Ai tempi era un bel quartiere e potrebbe esserlo anche ora ma tra rifiuti, topi e delinquenza è davvero difficile andare avanti. Mi sembra un incubo, le cose degenerano di mese in mese, che Roma abbia un problema con i rifiuti si sa da anni ma ad oggi è peggiorata ulteriormente». Una condizione quella della sporcizia accumulata che va avanti da tempo ma che ormai sembra essere completamente fuori controllo, preoccupando e amareggiando chi ci vive. In queste ore girano video e foto sulle chat, la rabbia corre veloce più dei topi stessi.

«Nel Rione ci stiamo chiedendo perchè non venga fatta una derattizzazione, alla fine dovremmo organizzarci tra di noi e pagarla di tasca nostra eppure dovrebbe essere un servizio garatito in un caso del genere».

Ogni giorno gli abitanti devono fare i conti con diversi inconvenienti «i rifiuti si accumulano perché non vengono ritirati quotidianamente, almeno nella nostra via, per questa ragione quando non c'entrano più alcune persone li lasciano fuori vicino i secchioni, successivamente arrivano certi personaggi che li ritirano fuori in cerca di cibo per poi gettare ciò che non gli interessa in strada, non è possibile andare avanti così». La signora e molti altri residenti si sentono abbandonati e dunque si appellano al buon senso delle istituzioni sperando che diverse situazioni di disagio vengano finalmente risolte da chi di dovere.