Riccio a zonzo attorno al tribunale di Roma: sventato l'assalto di un gabbiano

Un riccio, veloce e curioso, si aggirava la mattina di martedì costeggiando il Palazzo delle notifiche del Tribunale, in viale Giulio Cesare a Roma catturando l'attenzione di avvocati e addetti ai lavori. In tanti hanno provato a prenderlo, anche perché un gabbiano poco distante, non lo perdeva d'occhio e sembrava pronto a dargli la caccia.



Si è scatenata una corsa a salvare il riccio, che pare fosse di sesso femminile e incinta, che è terminata quando l'ufficiale giudiziario ha chiesto all'avvocato Monica Ravoni: «Che facciamo, chiamiamo la Lipu?», il legale non si è tirata indietro e si è imbarcata nella telefonata spiegando sommariamente quali fossero le condizioni di salute del riccio. Intanto qualcuno è riuscito ad acciuffarlo e metterlo in un cartone in via Aldrovandi, a prenderlo in carico è stata la Asl, in attesa di direttive da parte della Lipu.

