Roma, tentato furto a Prati: «Hai lo zaino aperto», ma la vittima se ne accorge. «Attenzione a un uomo e una donna con un carrello della spesa»

Avevano preso di mira una donna mentre stava passeggiando in zona Prati e si sono avvicinati con l’intento di derubarla. Ma non ci sono riusciti perché la signora si è resa conto all’istante del tentativo di furto e ha messo in fuga i due ladri. La scena è stata notata da una passante che è subito corsa in aiuto della malcapitata. I fatti, due settimane fa, in via Andrea Doria: Fate attenzione a un uomo e una donna, con un carrello della spesa», l’appello di una testimone.

Cosa è successo

Hanno approfittato del momento di distrazione di una signora impegnata in una conversazione telefonica e hanno tentato di mettere a segno un “furto con strappo” dello zaino che la vittima, una sessantenne circa, aveva alle spalle.

Ma la reazione di quest’ultima ha portato entrambi i malviventi ad arrendersi al colpo e fuggire. «La donna - spiega a “Il Messaggero” Michela ( che ha raccontato l’accaduto sulla pagina Facebook “Sei di Prati & Trionfale”) - era al telefono e i due malviventi hanno “colto l’occasione” per infilare la mano all’interno dello zaino della vittima». Lo spiacevole episodio si è verificato nel quartiere Prati, a poche centinaia di metri da Piazzale degli Eroi. «Sono corsa in suo aiuto e fortunatamente non mancava nulla. Il portafogli era in una tasca interna, a contatto con la schiena».

L’identikit

Secondo la descrizione della testimone si tratterebbe di due giovani: un uomo e una donna. Lui con capelli scuri e barba, lei capelli neri e legati. Entrambi di bassa statura avevano un carrellino simile a quelli utilizzati per effettuare la spesa. «L’uomo - osserva Michela - avrebbe detto alla vittima: «Ti stavo solo aiutando, hai lo zainetto aperto». Ma in realtà l’intento era ben altro. I due si sono poi dileguati, veloci e furtivi così così come erano arrivati. L’ennesimo caso che ha fatto scattare l’allarme sicurezza nella zona. «A me - dice una giovane - è successo lo stesso a via della Giuliana. Erano due ragazzi: uno biondo e l’altro moro. Stavano aprendo lo zainetto a una signora, ma fortunatamente non hanno fatto in tempo». «In via Ferrari - racconta un'altra ragazza - due ragazzi, con un cane, hanno rubato il cellulare dalla mano di un signore. Lui li ha inseguiti di corsa ed è riuscito a riprenderlo».