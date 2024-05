Roma, invita a cena una donna conosciuta sul web: 74enne rapinato a Prati. Lei gli ha portato via 20mila euro

Furto in un'abitazione in via Leone Magno, a Roma . Vittima un uomo di 75 anni. Tutto e' iniziato quando il 75enne ha incontrato una donna su un sito di appuntamenti concordando un incontro per la sera stessa. La donna si e' presentata a casa dell'uomo, accompagnata da una sua amica e una bambina di 7 anni. Dopo la cena e dopo aver consumato un rapporto, la donna si e' sentita male e si e' fatta accompagnare al pronto soccorso dalla sua amica. A quel punto, una volta rimasto solo, il 75enne si e' accorto che da un cassetto mancava tutto l'oro per un valore complessivo di circa 20 mila euro. A quel punto l'anziano ha chiamato i soccorsi. Sul posto gli agenti del commissariato Prati. Sono in corso le indagini, con la visione delle telecamere, per risalire all'identita' della ladra.