Giovedì 3 Agosto 2023, 07:24

La banda delle "piastre" colpisce ancora. Il proprietario Christian Cascella, titolare del salone di bellezza "Hair Revolution" di via della Bella Villa all'Alessandrino è ancora sotto choc e non riesce a capacitarsi come sia così stato facile entrare, rompere il blocco della serranda, sfondare a calci la porta di ingresso impossessarsi del bottino (circa 4500 euro il valore di sei piastre per capelli, quattro phon, una spazzola lisciante e cento euro dal fondo cassa) e scappare via in scooter in appena tre minuti.

«Sono entrati di notte. La cassa era vuota, visto che domenica e lunedì il negozio era rimasto chiuso perché non avevamo lavorato - dice incredulo per quello che è accaduto Christian -. Stavo parlando con l'altro parrucchiere di Villa Gordiani, ha riconosciuto lo stesso soggetto con casco e tatuaggi stesso modus operandi, hanno preso le stesse cose a pochi giorni di distanza. Anche in quel salone hanno portato via le piastre e gli oggetti costosi di una nota marca di attrezzature professionale per parrucchieri è come se sapessero dove andare e cosa prendere».

NESSUN TESTIMONE

LA BEFFA

Possibile che nessuno abbia visto e sentito nulla, in questo periodo d'estate le finestre sono tutte aperte per il caldo, e mi hanno riferito che c'erano anche due finestre illuminate. I ladri per almeno 3 minuti hanno agito indisturbati hanno anche urlato (almeno quello che si sente dalle registrazioni delle telecamere consegnate alla Polizia, ndr). Quindi la coppia degli scooteristi che hanno preso di mira i parrucchieri in zona Alessandrino e Centocelle continuano le loro scorribande. «C'era anche l'allarme inserito - continua a ripetersi arrabbiato Christian - ma qualcosa non ha funzionato, il fumogeno è partito dopo 8 minuti quando erano già scappati, la volante della Polizia è arrivata quaranta minuti dopo e non ho visto nessuna guardia giurata».Il modus operandi, come si vede dalle immagini del sistema di allarme all'interno del salone, è sempre lo stesso. Si vede il ladro con una maglietta a maniche corte e l'immancabile casco integrale da scooterista che gli copre il volto, mentre abbatte la porta a vetri del negozio. Entra e inizia a rubare quello che può incurante della sirena dall'allarme facendo avanti e indietro per portare la refutava in un sacco al suo complice sullo scooter.«Ho sporto denuncia e ho consegnato i video alle Forze dell'ordine dove si intravede anche la targa - conclude Christian, oltre il danno la beffa, ho dovuto spendere altri soldi per riparare la serranda e la porta d'ingesso». Proprio la settimana scorsa una bomba carta ha mandato in frantumi il centro estetico Charme di via delle Robinie 82 a Centocelle. Il boato c'è stato attorno alle ore 04:00 del 28, la bomba posizionata tra la serranda del negozio e la porta a vetri di ingresso ha causato ingenti danni ma per fortuna nessun ferito. Questa volta più che un tentato furto sembrerebbe un atto vandalico, anche se gli inquirenti continuano a svolgere le indagini senza tralasciare nessuna ipotesi.