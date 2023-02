Roma, ladri nell'asilo nido al Fleming: cercavano i soldi delle rette. Struttura danneggiata e i bimbi restano a casa

Ladri in azione questa notte nel quartiere Fleming. Ad essere stato preso di mira non un appartamento qualsiasi ma un noto asilo nido della zona, il “Fate e Folletti”. I malviventi si sono intrufolati all’interno della struttura passando dal terrazzo, poiché il nido, un privato convenzionato, si trova al piano terra di un palazzo. Hanno divelto le inferriate e sono riusciti ad entrare passando dalla cucina. «Immagino che fossero alla ricerca di soldi, quelli delle rette che si pagano a fine mese», racconta Lia, una delle educatrici e proprietaria dell’attività. «Ladri sprovveduti o senza figli – continua ironicamente – perché non sapevano che ormai, per fortuna, la maggior parte dei genitori ci paga con bonifico. Infatti - prosegue - contanti non ne avevamo, solo poche decine di euro in un cassetto, ma hanno cercato ovunque lasciando una gran confusione in giro, soprattutto nella zona dell’ufficio ed in quella adibita a spogliatoio delle educatrici».

Magro bottino, dunque, solo qualche danno e tanta paura. «Fortunatamente gli ambienti dedicati ai bambini non sono stati toccati, con il senno di poi possiamo dire che poteva andare molto peggio. Ora più che altro c’è la scocciatura di dover risistemare, pulire e disinfettare tutto», conclude l’educatrice che per prima questa mattina ha lanciato l’allarme, avvertendo i genitori dei bambini che per la giornata di oggi, causa inagibilità, la struttura sarebbe rimasta chiusa. Sul posto è intervenuta anche la Polizia.