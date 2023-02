Badante ruba l'anello dell'anziana che assiste: denunciata

Confidava probabilmente sul fatto che l'anziana di cui si prendeva cura non si sarebbe accorta della mancanza dell'anello che ormai non indossava più, riposto nel comò in camera da letto. Così glielo ha rubato e lo ha rivenduto per 500 euro in un Compro Oro, a Teramo. Un piano andato in fumo grazie a un familiare dell'anziana che ricordava quell'anello, ben più prezioso sia in termini affettivi, sia economici, e quando non lo ha più trovato in casa ha sporto denuncia ai carabinieri. Inizialmente nessuno avrebbe voluto credere che fosse stata proprio la badante, una 30enne di origini sud americane, a rubarlo, ma l'evidenza dei fatti portava a crederlo poiché era l'unica ad essere entrata in quella casa a far visita all'anziana. A lei i militari sono arrivati facendo il giro dei Compro Oro della città, dove la compravendita dell'anello era stata regolarmente registrata. Adesso è stata denunciata per furto e l'anello è tornato all'anziana.